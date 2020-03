Film : Von Europa nach West-Afrika

Föhren (red) In vier Wochen von Deutschland nach Gambia. 8000 Kilometer quer durch neun Länder. Alles mit dem Auto. Alles für einen guten Zweck. Der Dokumentarfilm „Project: Gambia“ begleitet das Team Desert Taxi auf seinem automobilen Abenteuer von Europa nach West-Afrika.

Mit vier alten Geländewagen macht es sich auf die lange Reise Richtung Süden. Im Zielort sollen die vier Fahrzeuge versteigert werden, um deren Erlös an soziale Projekte vor Ort zu spenden. Ziel des Unterfangens ist neben der direkten Unterstützung vor Ort, die Zuschauer für ähnliche Projekte zu motivieren und ihnen zu zeigen, dass sich soziales Engagement auch sehr gut mit eigenen Interessen verbinden lässt. Am Sonntag, 15. März, um 18 Uhr wird der Film im Bürger- und Vereinshaus in Föhren gezeigt.