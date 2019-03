später lesen Film Dokumentarfilm über die Verkehrspolitik zahlreicher Großstädte Teilen

Nicht nur wegen des Dieselskandals ist es an der Zeit, über die Verkehrssituation in den Städten zu sprechen. Der Dokumentarfilm „Bikes vs Cars“ wird am Mittwoch, 3. April, 19.30 Uhr, im Rahmen der Reihe Agendakino im Broadway Filmtheater in Trier gezeigt. red