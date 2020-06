Domänenstraße ab Donnerstag wieder offen

Foto: mc/TV/Miguel Castro

Trier Die Stadtwerke Trier haben die Arbeiten am Kanal in der Domänenstraße abgeschlossen. Aktuell werden die Straßenoberfläche wiederhergestellt und Restarbeiten erledigt. Deshalb kann die Domänenstraße voraussichtlich im Laufe des Donnerstags, 25. Juni, wieder in beide Richtungen befahren werden.