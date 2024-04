15 Minuten zwischen Himmel und Erde Domglocken Trier läuten am 24. April bei besonderem Konzert

Trier · Wer am Samstagvormittag in der Innenstadt von Trier unterwegs ist, sollte die Ohren spitzen. Es gibt zwei Orte, an denen ein besonders außergewöhnliches Hörerlebnis geboten wird.

24.04.2024 , 06:33 Uhr

Ein Blick in den Glockenstuhl des Trierer Doms. Am Samstag um 11.30 Uhr werden alle zehn Glocken läuten. Foto: Rainer Neubert