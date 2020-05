Bistum : Doppelspitze für Prävention im Bistum Trier

Trier Das Bistum Trier hat künftig zwei Beauftragte für Prävention: Zusätzlich zu Andreas Zimmer hat Bischof Stephan Ackermann die Diplom-Psychologin Angela Dieterich zur Präventionsbeauftragten ernannt.

Gemeinsam mit Zimmer leitet sie bereits die Abteilung Beratung und Prävention im Bischöflichen Generalvikariat. Seit 2019 ist Dieterich außerdem Leiterin der Fachstelle Kinder- und Jugendschutz im Bistum Trier. Sie arbeitet weiterhin als Beraterin in der Lebensberatungsstelle Bitburg, die sie von 2010 bis 2019 leitete. Von Anfang an ist sie Mitglied der Fachgruppe Prävention, wo sie maßgeblich an der Etablierung der Hotline für Betroffene von Missbrauch beteiligt war.