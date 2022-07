Fernsehen : Neue Kochshow: Kandidaten aus Kenn wagen den Rollentausch in der Küche

Sarah und Florian aus Kenn sind am 2. August bei „Doppelt koch besser“ dabei. Foto: Sat.1

Kenn Wer in einer Kochshow antritt, hat normalerweise einige Übung am Herd. Bei „Doppelt kocht besser“ sieht das Konzept aber anders aus. Was das für die beiden Teilnehmer aus Kenn bedeutet.

Normalerweise kocht der, der es kann. Doch nicht in der neuen Kochshow „Doppelt kocht besser“. Hier steht immer die Person in der Küche, die so gut wie keine Erfahrung hat. Auch Sarah und Florian aus Kenn stellen sich der Herausforderung.

Das Konzept der Show: Rollentausch in der Küche. Es treten immer drei Paare gegeneinander an, die in einer engen Beziehung zueinander stehen: Liebespaar, Eltern und Kind, Geschwister oder Freunde. Wichtig ist nur, dass einer von ihnen gerne kocht und der andere nicht. Denn die Person ohne viel Erfahrung in der Küche wird in dieser Show das Essen zubereiten. Dabei bekommt sie Anweisungen des Teampartners über einen Knopf im Ohr. Dass da nicht immer alles reibungslos verläuft, ist zu erwarten.

Wann sind die Kandidaten aus Kenn bei „Doppelt kocht besser“ zu sehen?