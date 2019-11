Infrastruktur : Mehr als 10 000 Besucher im Dorftreff

Trierweiler-Sirzenich Das Sirzenicher Projekt erhält eine bundesweite Auszeichnung. Auch Zugezogene und Flüchtlinge profitieren davon.

Der Bundeswettbewerb „Die Kirche in unserem Dorf” war auf der Suche nach Projekten, in denen Kirchen durch Veränderungen oder Umnutzungen an die veränderten Situationen in Dörfern angepasst wurden. Unter 200 teilnehmenden Projekten aus ganz Deutschland erhielt Sirzenich eine Auszeichnung in der dritten Preiskategorie. In der Begründung heißt es: „Die zahlreichen Veranstaltungen binden sowohl die verschiedenen Generationen ein, ebenso werden aktiv neu Zugezogene und Flüchtlinge in das Projekt integriert. Durch die Anbindung an den Dorftreff konnte auch die Kirche in ihrer traditionellen Rolle gestärkt werden.”