Porträt : „Ich will Bindeglied zu Gremien und Institutionen sein“

„Ich will Bindeglied zu Gremien und Institutionen sein“

Waldrach Dorothee Adam-Jager aus Gusterath ist zur Seniorenbeauftragten der Verbandsgemeinde Ruwer gewählt worden. Für diese Aufgabe baut sie auf einen besonderen Handlungsansatz.

Auch in der Verbandsgemeinde (VG) Ruwer können sich ab sofort ältere Mitbürgerinnen und Mitbürger mit Problemen oder Fragen an eine Seniorenbeauftragte wenden. In der jüngsten Sitzung des VG-Rats wurde Dorothee Adam-Jager aus Gusterath einstimmig gewählt und zur ehrenamtlichen Seniorenbeauftragten ernannt.