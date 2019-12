Leitender Oberarzt des Mutterhauses Mitte in Trier: Der kleine Jonathan ist „sein“ 9000. Baby

Trier Vierlinge, Frühchen und Wonneproppen: Gynäkologe Dr. Gerd Lenninger begleitet seit 34 Jahren Familien bei der Geburt – darunter ungewöhnlich viele besondere Fälle.

„Leider kann man sich nicht mehr an jede einzelne Geburt erinnern, aber mit meiner eigenen kleinen Statistik halte ich alle Kinder für mich fest“, sagt Lenninger. Seinen ersten Einsatz als Geburtshelfer hatte Lenninger am 3. Juni 1985. „Er hieß Kai und kam nachmittags auf die Welt.“ Zwischen Kai und Jonathan liegen rund 34 Jahre Berufsleben und 8998 Kinder, darunter 4696 Jungen und 4302 Mädchen, die unter Mithilfe des Gynäkologen auf die Welt kamen. Dass er so viele Kinder auf die Welt begleiten durfte, liegt auch daran, dass das Mutterhaus Mitte auf Risikoschwangerschaften spezialisiert ist. „In einer regulären Geburtshilfe kommt sonst kein Arzt auf eine Erfahrung von 633 Zwillingsgeburten, 37 Drillingsgeburten und sogar zwei Vierlingsgeburten“, erklärt Lenninger.