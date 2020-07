Aktuelle Zahlen : Drei Corona-Neuinfektionen in den vergangenen zwei Tagen

Foto: dpa-tmn/Oliver Berg

Trier/Saarburg Dem Gesundheitsamt der Kreisverwaltung Trier-Saarburg wurden in den vergangenen beiden Tagen insgesamt drei weitere Fälle einer Infektion mit dem SARS-CoV-2 Erreger gemeldet – am Mittwoch je ein Fall in Trier und im Kreis Trier-Saarburg sowie am Donnerstag ein weiterer im Landkreis.

Aktuell gelten 22 Menschen aus dem Landkreis und elf aus der Stadt Trier als infiziert. Zwei Patienten befinden sich in stationärer Behandlung. Damit liegt die Zahl der seit dem 11. März nachweislich mit dem Coronavirus infizierten Menschen insgesamt bei 358 (234 im Landkreis und 124 in der Stadt Trier). Das Gesundheitsamt hatte am Mittwoch eine niedrigere Gesamtzahl als Dienstag bekanntgegeben, obwohl Neuinfektionen hinzugekommen waren. Diese Unstimmigkeit erklärte Pressesprecherin Martina Bosch mit „notwendigen Korrekturen in einzelnen Fällen“: In zwei Fällen – je einer in der Stadt und einer im Kreis – habe sich der zunächst positive Befund im Nachhinein als falsch herausgestellt, sagt Bosch auf Nachfrage des TV. In einem weiteren Fall sei im Nachhinein der Wohnsitz korrigiert worden, so dass das Trierer Gesundheitsamt nicht zuständig sei.