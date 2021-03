Kundgebungen : Drei Demonstrationen am Wochenende in Trier

Drei Demonstrationen am Wochenende in Trier

Trier Unter anderem planen Corona-Kritiker wieder einen Autokorso mit rund 100 Fahrzeugen durch die Stadt.

Samstag, 27. März, 16 Uhr, Niederkircher Straße: Das „Team Freiheit Trier“ organisiert einen Autokorso, um gegen die aus Sicht der Kritiker zu strengen Corona-Schutzmaßnahmen zu protestieren. Wie in einer ähnlichen Aktion am 20. Februar wollen die Teilnehmer in Kolonne mit rund 100 Fahrzeugen vom Gewerbegebiet Trier-Euren zum Alleenring nach Trier-Nord und wieder zurück fahren. Es ist daher am späten Nachmittag mit erheblichen Verkehrsbehinderungen im Stadtgebiet zu rechnen. Die Aufstellung der Fahrzeuge beginnt bereits um 14 Uhr, der Start der Kolonnenfahrt ist entgegen der ursprünglichen Planung um eine Stunde auf 16 Uhr vorverlegt worden.