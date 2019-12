auslese : Drei Dinge braucht der Mann

Es gab mal einen Werbeslogan, der lautete: Drei Dinge braucht der Mann – Feuer, Pfeife, Stanwell. Stanwell ist ein dänischer Pfeifen- und Rauchtabakhersteller, der mit diesem simplen Werbespruch viel Erfolg hatte.

Jetzt, wo sich viele Menschen Gedanken machen, was sie ihrem oder ihren Liebsten zu Weihnachten schenken wollen, ist das durchaus eine Alternative zu all den unnützen Dingen, die in den Geschenkeabteilungen der Kaufhäuser zu finden sind.