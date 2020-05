Kostenpflichtiger Inhalt: Architektur : Kreuzgang kehrt zurück zu alter Schönheit

Abt Ignatius Maaß steht noch mitten in einer Baustelle: Doch schon in ein paar Wochen soll der Kreuzgang in St. Matthias fertig sein. Foto: TV/Verona Kerl

Trier Drei Flügel des Kreuzgangs in der Abtei St. Matthias sind fast fertig restauriert. Die Hände in den Schoß legen kann Abt Ignatius Maaß aber nicht. Die Bauphase Nordflügel steht an. Und das wird eine harte Nuss.

Ein Lächeln liegt auf dem Gesicht von Abt Ignatius Maaß. Selten ist er griesgrämig, doch in diesen Tagen scheint der Benediktinermönch glücklich, gelassen und ausgesprochen gut gelaunt zu sein. Mehr als sonst.

Der Grund ist offensichtlich. Die Restaurierung von Süd-, Ost- und Westflügel des mittelalterlichen Kreuzgangs im Kloster St. Matthias neigt sich ihrem Ende. Endlich! Nach all den langen Jahren. Eigentlich wollte Abt Ignatius dieses Ereignis am 21. Juni groß feiern mit Musik, Speisen und Getränken und vielen Gästen. Doch wegen der Corona-Pandemie hat er die Feier auf den 27. September verschoben. Langweilig wird ihm dennoch nicht, denn bis dahin bleibt noch genug zu tun.

Info Die Geschichte der Abtei St. Matthias Die Benediktinerabtei St. Matthias existiert seit dem 5. Jahrhundert. Wie St. Maximin liegt auch St. Matthias auf einem römischen Gräberfeld. Die beiden ersten Trierer Bischöfe Eucharius und Valerius sind in der Krypta der Kirche bestattet (Ende 3./Anfang 4. Jahrhundert). Im Jahr 1127 entdecken Benediktinermönche bei Bauarbeiten die Gebeine des Apostels Matthias und taufen das Gebäude Basilika St. Eucharius/St. Matthias. Der Steinsarkophag lockt bis heute Pilgerströme zum einzigen Apostelgrab nördlich der Alpen. 1802 wird das Kloster im Zuge der Säkularisierung (Trennung von Kirche und Staat) unter Napoleon Bonaparte aufgehoben und teilweise zerstört. Bei den anschließenden Verkäufen ersteigert der Trierer Kaufmann Christoph Philipp Nell das Quadrum mit den anschließenden Gebäuden sowie einen Großteil des alten Grundbesitzes. Das Haus nutzt die Familie zur einen Hälfte als Wohnhaus, zur anderen Hälfte für landwirtschaftliche Zwecke. Der Kreuzgang dient als Viehstall. Nur weil die Abteikirche kurzerhand zur Pfarrkirche St. Matthias umfunktioniert wird, bleibt sie erhalten. Erst seit 1922 ist sie gleichzeitig wieder Abteikirche. Heute gehören noch 18 Brüder der Gemeinschaft an, wobei sieben von ihnen auf der Huysburg in der Nähe von Halberstadt in Sachsen-Anhalt leben. Die Abtei, ein nationales Kulturdenkmal, kann nach Voranmeldung besichtigt werden.

Regelmäßig checkt auch Kuratoriumsvorsitzender und Alt-Oberbürgermeister Helmut Schröer den Fortschritt der Bauarbeiten. Und zwar seit dem Jahr 2010. „So lange sind wir hier schon dran“, sagt Architekt Karl Feils und kramt eine Chronologie aus seiner Aktentasche. Zehn Jahre. Ein Mammutprojekt. Über Voruntersuchungen und Kostenermittlungen, Trockenlegung und statische Sicherung, archäologische Ausgrabungen, Finanzierungsfragen, Zuschussanträge und zahlreiche Diskussionen mit den vielen Beteiligten könnte Abt Ignatius inzwischen ein Buch schreiben, wenn er denn wollte.

Nein. Er freut sich lieber. Darüber, dass der graue Steinfußboden aus Eifeler Basaltlava im Südflügel verlegt ist und Ost- und Westflügel bald folgen. Darüber, dass alle Wände verputzt sind. Darüber, dass demnächst die Lampen für den Kreuzgang geliefert werden, Modell Mattheis. „Ein Prototyp“, sagt der Abt stolz. „Der Hersteller hat die Leuchten gemeinsam mit Architekt Feils entwickelt.“

Fast fertig: Im Südflügel liegt der neue Boden schon. Er besteht aus Steinplatten aus Eifeler Basaltlava. Die Wandleuchten fehlen noch. Foto: TV/Verona Kerl

Die Morgensonne wirft ihr Licht derweil in den Kreuzgang hinein: rot und ockerfarben erstrahlen die Säulen, grau der Basaltboden, eierschalfarben die Wände. „Die Töne passen wunderbar zusammen“, schwärmt der Abt, und Helmut Schröer und Karl Feils nicken.

2018 inspizieren Architekt Karl Feils (vorne links), Alt-Oberbürgermeister Helmut Schröer und Abt Ignatius Maaß die Arbeiten im Westflügel. Foto: TV/Verona Kerl

Drei Millionen Euro hat das Bauprojekt bisher verschlungen. Darin enthalten sind die Kosten für den Steinfußboden und die Wände in allen vier Flügeln samt Beleuchtung sowie die komplette Restaurierung von Süd-, West- und Ostflügel. „Wobei man sagen muss“, meldet sich Helmut Schröer zu Wort, „dass der Fußboden nicht bezuschusst wird und 260.000 Euro kostet. Das muss aus Eigenmitteln finanziert werden, ebenso wie die Leuchten.“ Eigenmittel sind bekanntlich bei vielen Bauherrn knapp, vor allem bei einer solchen Größenordnung. Daher sammeln Schröer und das Kuratorium der St. Matthias Stiftung seit zehn Jahren unermüdlich und scheinbar unersättlich Spenden. Ja, das liebe Geld.

Architekt Karl Feils begutachtet die Verlegung des neuen Steinfußbodens. Im Gegensatz zum alten Boden kann jetzt die Feuchtigkeit besser versickern und verdampfen. Foto: TV/Verona Kerl

Die Sorgen darum lassen den Alt-Oberbürgermeister zwar ruhig schlafen, dennoch brütet er ständig über neue Quellen. 15 Steinpaten haben sich gefunden. Einer davon, die Matthiasbruderschaft aus Mayen, unterstützt ein Kapitell (der obere Abschluss einer Säule) auf dem die filigrane Darstellung der Wahl der Apostels Matthias den Betrachter in seinen Bann zieht. Die Arbeit des Trierer Bildhauers Willi Hahn aus den 50er Jahren ist unversehrt.

Ein anderes Bild offenbart sich ein paar Meter weiter: Dort scheint es, als hätten Steinmetze und Restauratoren mittendrin aufgehört. „Archäologische Präsentation nennt sich das“, erklärt Architekt Feils und zeigt auf Säulen und Kapitelle. „Man lässt die Originalteile möglichst in ihrem jetzigen Zustand, sofern sie noch ihren Dienst tun und solange die Form noch vorhanden ist. So erkennt man an dieser Säule links die Restaurierung der 50er Jahre, rechts hat man den Zustand belassen. Die Formensprache der 50er war auch schon gotisch.“ Eine enorme Leistung, lobt er.

Helmut Schröer, Kuratoriumsvorsitzender und Alt-OB, betrachtet interessiert die Steine, die aus dem Torbogen am Nordflügel herausgebrochen wurden. Foto: TV/Verona Kerl

Ob die Experten damals ebenso viel diskutiert haben über das Für und Wider von Rekonstruktion (Wiederherstellung) und Restaurierung (Erhaltung der Originalsubstanz)? In der Sache Arkadenbogen im Nordflügel jedenfalls gehen die Wogen hoch. Während der Gotik präsentierte sich der Bogen offen, im Barock mit Glas, im 19. Jahrhundert riss man den Nordflügel ab und mauerte das Fenster zu, um den dahinter liegenden Gutshof von der Kirche zu trennen.

Und jetzt? Der Bogen liegt wieder frei – abgestützt mit einer Holzkonstruktion. Ein Konglomerat aus Gotik, Barock und 19. Jahrhundert. „Am 1. Oktober wird diskutiert, wie es weitergehen soll. Der wissenschaftliche Beirat muss das erst gesehen haben“, sagt Abt Ignatius und wendet sich seinem Lieblingskind zu: dem Freso der thronenden Muttergottes aus dem 13. Jahrhundert im Ostflügel über der Sakristei.

Udo Schäfer und Bertram Portz von der Firma Engel aus Rieden (Eifel) legen die Steinplatten aus Basaltlava im Kreuzgang. Foto: TV/Verona Kerl

Von Hackspuren zerstört war ihr Anblick noch im vergangenen Jahr desolat und jammervoll. Jetzt, sagt der Abt, „ist sie ein Highlight“. Ein Expertenteam um Restauratorin Karen Keller aus Köln hat die Hacklöcher minutiös verschlossen und anschließend versucht, die Bemalung an die mittelalterliche Farbgebung anzupassen. Abt Ignatius kann sich daran kaum satt sehen: „Die haben mit Federpinseln gearbeitet, um die Übergänge so hinzukriegen. Strichretusche heißt das. Von den mittelalterlichen Farben war das Blau noch da. Und wenn man genau hinsieht, erkennt man das Grün am Ärmel vom Gewand des Jesuskindes.“

Vorbei ist damit die Arbeit aber noch lange nicht. An dem Fresco wird weiter wissenschaftlich geforscht. Wer zum Beispiel sind die anderen vier Personen, die je zu zweit an Marias Seite sitzen? Der Abt vermutet Apostel. Ein Rätsel, das ihn und die Benediktinermönche wohl noch eine Weile beschäftigen wird.