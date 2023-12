„Superleckeres Essen, herzlich, nett und kinderlieb“ Drei Freunde und ihr Traum – Wir stellen die Pizzeria Federico in Trier-Ruwer vor

Das „Ristorante Federico“ in der Hermeskeiler Straße in Trier-Ruwer ist nach dem gleichnamigen Betreiber Federico Filippo benannt. Gemeinsam mit seinem älteren Bruder Riccardo und Edmond Blakaj, einem guten Freund der Familie, serviert Federico den Gästen klassische italienische Speisen wie Pizza oder Pasta. „Bei uns gibt es vor allem italienisches Essen. Da wir aber zeitgemäß bleiben und den Gästen eine möglichst große Bandbreite an Gerichten bieten möchten, finden sie auf der Speisekarte auch viele andere Dinge“, sagt Federico Filippo. Zum Angebot gehören neben einer großen Auswahl an verschiedenen Pizzen und Nudelvariationen auch Schnitzel oder Reisgerichte.