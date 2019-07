Steuerhinterziehung in Millionenhöhe : Drei Jahre und zehn Monate für Trierer Ex-Bordellbetreiber (Update)

Steuerhinterziehung in Millionenhöhe

Koblenz/Trier Die vierte große Strafkammer des Landgerichts Koblenz hat einen 48-jährigen ehemaligen Trierer Bordellbetreiber wegen Steuerbetrugs in Millionenhöhe zu einer Gefängnisstrafe von drei Jahren und zehn Monaten verurteilt.

Richter Torsten Bonin betonte bei der Begründung des Strafmaßes, dass der Angeklagte schon vor dem Beginn der Hauptverhandlung ein voll umfängliches Geständnis abgelegt hatte und bei der Aufklärung der Straftaten kooperativ gewesen sei. Beides habe sich stark strafmildernd ausgewirkt. Außerdem habe der Angeklagte - der mittlerweile Privatinsolvenz anmelden musste - Wiedergutmachung in Höhe von mehreren Hunderttausend Euro gezahlt.

Berücksichtigt werden müsse allerdings auch, dass der ehemalige Bordellchef zuvor nahezu sämtliche Belege verbrannt hatte, die für eine Festlegung der tatsächlichen Umsätze der Bordellbetriebe dienlich gewesen wären. Außerdem habe er über Jahre Strohleute als Geschäftsführer in seinen Bordellen eingesetzt, um Umsätze und Verantwortlichkeiten zu verschleiern.

Der Angeklagte sitzt seit Mai 2018 in Untersuchungshaft. Weil weiterhin Fluchtgefahr bestehe - die Ex-Rotlichtgröße hat immer noch ein Haus in Spanien - soll die Untersuchungshaft nahtlos in den Vollzug der Haftstrafe übergehen, sagte Richter Bonin.