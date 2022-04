Verkehr : Bei Rothaus wird drei Monate lang gebaut

Zemmer/ Speicher (har) Die Landesstraße 46 ist eine wichtige Verbindungsstrecke zwischen dem Raum Speicher und Trier. Dort beginnen nun Bauarbeiten.

Laut LBM geht es darum, den schadhaften Asphaltoberbau auf der Landesstraße zu erneuern. Auch die beiden Einmündungsbereiche in die L43 und L2 werden auf Vordermann gebracht. Zudem steht eine Verbesserung für Radfahrer an. Die Fahrbahnen für Radfahrer und die für Kraftfahrzeuge soll baulich voneinander abgetrennt werden. Zudem werden zwei Bushaltestellen barrierefrei gemacht.

Der Bauablauf gliedert sich in drei Bauphasen: Vom 8. bis 13. April wird die L46 in Fahrtrichtung Trier auf der rechten Seite verbreitert unter halbseitiger Sperrung der L46. Die Einmündungen der L2 und L43 bleiben befahrbar. Vom 13. April bis 17. Mai wird die L46 in Fahrtrichtung Speicher halbseitig gesperrt. In dieser Zeit wird die Einmündung L43 Richtung Heidweiler gesperrt. Vom 17. Mai bis zum 30. Juni wird die Verkehrssicherung auf die gegenüberliegende Fahrbahnseite umgestellt – somit ist die L46 in Fahrtrichtung Trier halbseitig gesperrt. Dann wird die Einmündung L2 Richtung Orenhofen voll gesperrt.