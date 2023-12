Großer Schock Nach Brandkatastrophe: So sieht es bei Holzbau Henz drei Monate danach aus (Fotos)

Am 9. September gab es bei einer Firmenfeier von Holzbau Henz aus Trierweiler ein schweres Unglück. Nach dem Ende der Feier ging plötzlich die Hauptproduktionshalle in Flammen auf. Trotz schnellen Handelns der Feuerwehr brannte die Halle in der folgenden Nacht fast vollständig nieder. Es entstand ein Schaden in Millionenhöhe – eine Katastrophe für das Unternehmen, das vor schwere Herausforderungen gestellt wurde. Haben sich Mitarbeiter und Geschäftsführer mittlerweile von dem Unglück erholt?