Nach Schließung Gute Nachricht: Kultkneipe Alt Trier bald wieder da

Diese Nachricht wird viele Kneipenfreunde freuen: Das Alt Trier in der Hosenstraße steht vor der Wiedereröffnung. Knapp drei Monate nach dem völlig unerwarteten Tod von Vera Classen, die 38 Jahre lang Inhaberin des Lokals war, gibt es einen neuen Pächter. Uwe Bertram hat sich für die Nachfolge beworben – und den Segen samt Pachtvertrag von der Ernst-und-Ingrid-Kostka-Stiftung (der die Immobilie gehört) bekommen. Der noch 61-jährige (Geburtstag am 6. Mai) betreibt bereits in der Südstadt das Gerber-Eck (Ecke Saar-/Gerberstraße) und bezeichnet die Übernahme des Alt Trier als „echte Herzensangelegenheit. Ich war oft Gast bei Vera und trauere sehr um sie. Doch ich bin auch stolz, den Laden, der ja eine echte Kultkneipe ist, ganz in ihrem Sinne weiterführen zu dürfen“. Sprich: Das Alt Trier ist weiterhin Raucherkneipe – so wie das Gerber-Eck (vormals Enzian-Stübl), das Bertram 2016 übernommen hat.