Feuerwehr Waldrach : Drei neue Fahrzeuge zum 100. Geburtstag

Waldrach In Waldrach ist am Wochenende auch der Feuerwehrtag der Verbandsgemeinde Ruwer gefeiert worden.

Schon das Jubiläum ist besonders. Schließlich gibt es nicht alle Tage einen 100. Geburtstag zu feiern. Doch die Freiwillige Feuerwehr Waldrach feierte zwei weitere Feste gleich in einem mit: den Feuerwehrtag der Verbandsgemeinde (VG) Ruwer und die feierliche Einsegnung dreier Fahrzeuge. Besonders stolz sind Aktive und Bürger im Ruwertal auf das neue Drehleiterfahrzeug der Verbandsgemeinde, für Bürgermeisterin Stephanie Nickels „ein Meilenstein“. Die Rettungshöhe betrage gut 30 Meter und der Rettungskorb fasse fünf Personen.

Wichtig sind aber auch die beiden kleineren Fahrzeuge, ein für die Kaseler Wehr bestimmter Gefahrgut-Gerätewagen und ein Mannschaftstransportfahrzeug. Da könne schon von einer „Fahrzeugflotte“ gesprochen werden, kommentierte die Bürgermeisterin auf dem Festplatz am Feuerwehrgerätehaus. Denn das Investitionsvolumen belaufe sich auf mehr als eine Million Euro, gemeinsam finanziert vom Land Rheinland-Pfalz, dem Landkreis Trier-Saarburg und der VG.

Im Namen des Nachwuchses bedankte sich Helena Terres in aller Form für die Unterstützung engagierter Wehrleute. Grußworte von Vorstandsmitgliedern des Kreisfeuerwehrverbandes würdigten das gemeinschaftliche Engagement der Wehren, wovon alle Bürger im Ruwertal profitierten. „Ohne Feuerwehr ginge es nicht“, betonte Kreisbeigeordneter Arnold Schmitt: „Wir wissen, dass auf euch Verlass ist.“

Im Anschluss an einen Festzelt-Gottesdienst und die Fahrzeugsegnung durch Pfarrer Ralf-Matthias Willmes drängten sich Besucher am Erbsensuppe-Stand. Nachmittags waren zudem Wettkämpfe und Spiele angesagt sowie eine Geräteausstellung und Vorführungen. Musikalisch umrahmt wurde das Fest mit internationaler Weinprobe am Samstag von Vereinen wie der Winzerkapelle Waldrach und Livebands.