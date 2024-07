Erschaffen Roboter Mit gerade mal elf und zwölf Jahren: Drei Trierer Schüler sorgen europaweit für Furore

Den Tag über, den habe sie am Strand verbracht. Wie man das halt so macht im Urlaub in Südfrankreich. Abends dann in der Ferienwohnung mit den Eltern, den Geschwistern, da sei sie ganz schön erledigt gewesen, habe sich aufs Sofa gelegt, die Kiste mit den Lego-Technik-Bausteinen rausgekramt, die sie daheim in Tawern eingepackt hatte. Dann habe sie losgelegt. Hier ein Steinchen, da ein Steinchen, Fahrgestell dran, die Aufbauten ebenso ... und so weiter, und so weiter. Bis er fertig war, der Roboter. Annabelle Geuting nickt, dann grinst sie. Mal eben einen Roboter zusammengebaut, kein Spielzeug. Einer, der später noch verfeinert, noch programmiert wird. Einer, der Aufgaben erfüllen, der autonom durch die Gegend fahren wird. Von einer Elfjährigen, einer Fünftklässlerin, im Urlaub … Ääh?