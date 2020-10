Kommunalpolitik : Drei Stadtteile stellen ihre Projektanträge

Trier (red) In der nächsten Sitzung des Steuerungsausschusses am Donnerstag, 29. Oktober, 17 Uhr, Großer Rathaussaal am Augustinerhof, geht es unter anderem um den aktuellen Stand bei der Umsetzung des Digitalpakts, die Projektanträge aus den Stadtteilen Kürenz, Heiligkreuz und Kernscheid für das Landesförderprogramm „Stadtdörfer“ sowie den städtischen Haushaltsbericht zum zweiten Tertial 2020.