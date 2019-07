Stromausfall : Drei Stromausfälle in fünf Tagen im Trierer Norden

Trier-Nord Die Lichter gingen aus, in den Häusern und auf der Straße. Der Stromausfall am Dienstagabend in der Benedikitinerstraße und Kloschinskystraße in Trier-Nord war bereits der dritte innerhalb eines Zeitraums von fünf Tagen.

