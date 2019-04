Drei Fälle von Unfallflucht haben am Freitag die Polizei beschäftigt: Zwischen 8.30 und 16.45 Uhr ist auf dem Mitarbeiterparkplatz der Universität Trier ein geparktes Auto beschädigt worden, vermutlich beim Ein- oder Ausparken. (red)

Es entstand erheblicher Sachschaden. Zwischen 8.10 und 14.30 Uhr wurde ein auf dem Parkplatz der Firma Agfa Health Care in der Monaiser Straße 11a geparkter Opel Astra angefahren. Zwischen 17 und 17.30 Uhr ist ein geparktes Auto auf dem Mc Donalds-Parkplatz in der Zurmainer Straße an der Front beschädigt worden. In allen drei Fällen sich die Unfallverursacher entfernt, ohne sich um die Schäden zu kümmern.

Zeugen der Unfälle werden gebeten, sich mit der Polizei unter Telefon 0651/9779-1715 oder -1710, in Verbindung zu setzen.