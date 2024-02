Die Zeit drängt Dringend Lebensretter für Leukämiekranken aus Schweich gesucht

Die Anteilnahme in Schweich und der Umgebung ist groß. Fabricius erzählt: „Zahlreiche Menschen, Vereine und Organisationen haben sich bereits gemeldet und Hilfe angeboten. So wird es am Samstag in der ICV-Halle auch ein Kuchenbuffet mit großer Auswahl geben sowie warme Suppe, für die das Restaurant Leinenhof aus Schweich sorgt.“ Mit dem Erlös wird die Leukämiehilfe der Stefan-Morsch-Stiftung unterstützt.