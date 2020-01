Konzert : Dritte Tour für Adel Tawil führt ihn auch nach Trier

Foto: dpa

Trier (red) „Lieder“, „So schön anders“ und nun „Alles Lebt“ – auch mit seinem dritten Album ist der deutsche Popsänger, Songwriter und Produzent Adel Tawil wieder auf Tournee. Am Dienstag, 28. Januar, um 20 Uhr spielt er in der Arena in Trier.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von red