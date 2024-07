Polizei Dritter Einbruch in Trierer Schule in wenigen Wochen – Täter knacken Tresor

Wer bricht in Schulen ein? Diese Frage beschäftigt die Polizei in Trier derzeit. Denn aktuell kam es zum dritten Einbruch in eine Schule in wenigen Wochen. Betroffen war diesmal die Waldorfschule. Die Täter waren laut Polizei zwischen Freitag, 19. Juli, 15 Uhr, und Montag, 22. Juli, 8 Uhr, aktiv. Sie sollen mehrere Räume durchsucht und sich dann Zugang zu einem Tresor verschafft haben. Gestohlen haben sie laut Polizei unter anderem Bargeld in mittlerer dreistelliger Höhe. Auf Nachfrage heißt es, die Täter hätten den Tresor öffnen können, ohne intensiv Gewalt anwenden zu müssen. Mehr könne man aus ermittlungstaktischen Gründen nicht sagen.