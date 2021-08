Nach dem Hochwasser : DRK-Rettungswache in Ehrang wieder in Betrieb

DRK-Rettungswache in Ehrang wieder in Betrieb

So verheerend sah es am 15. Juli bei der Rettungswache in Ehrang aus. Foto: DRK Ehrang

Trier-Ehrang Die Wassermassen am 15. Juli verursachten einen Gesamtschaden von mehr als 500 000 Euro. Auch die Feldküche wurde schwer beschädigt.

Auch das Rote Kreuz in Ehrang ist von den Hochwasserereignissen in Trier-Ehrang stark betroffen. Der Gesamtschaden, der sowohl die Räumlichkeiten des Ortsvereins als auch die Rettungswache betrifft, beläuft sich auf mehr als 500 000 Euro. Aber nunmehr gibt es einen ersten Lichtblick: die DRK-Rettungswache Ehrang hat nach der zwischenzeitlichen Unterbringung in einem Ausweichquartier wieder ihren Betrieb in Ehrang aufgenommen.