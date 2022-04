Castingshow : „Alles mehr Schein als Sein“: Wie Lisa Hettinger ihre Zeit bei DSDS erlebt hat

Wincheringen Lisa Hettinger aus Wincheringen ist bei Deutschland sucht den Superstar unter den Top 21 gelandet. Für die angehende Lehrerin endete die Show beim Recall in Italien. Frei von Kameras berichtet sie, wie es war.

Große Emotionen und perfekt geschnittene Montagen. Die Traumfabrik RTL produziert Castingshows wie „Deutschland sucht den Superstar“ (DSDS) nach 19 Staffeln wie eine gut geölte Maschine. Was am Ende auf der Mattscheibe läuft, entspricht aber nicht immer so ganz dem, was am Drehtag passiert. Lisa Hettinger aus Wincheringen war in dieser Staffel mit dabei und hat es bis in die Auslandsrecalls in Italien geschafft. Für die 20-jährige Studentin war es eine großartige Erfahrung, die aber auch ihre Schattenseiten hatte. „Es ist alles mehr Schein als Sein bei den Shows“, sagt Hettinger. „Von einem ganzen Drehtag sieht man am Ende nur eine halbe Stunde. Dabei laufen manche Sachen anders ab, als sie nach dem Schnitt dargestellt werden.“