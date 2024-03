Am 23. März „Earth Hour“: Was ist das überhaupt und wer macht mit?

Die Stabsstelle Klima- und Umweltschutz der Stadt Trier bietet rund um den Termin auch Veranstaltungen an. Laut einer Pressemitteilung sind alle Interessierten zu einem Klimadialog eingeladen, und zwar am Freitag, 22. März, und Samstag, 23. März, 10 bis 16 Uhr, sowie am Montag, 25. März, und Dienstag, 26. März, 10 bis 18 Uhr. Veranstaltungsort ist der frühere Laden in der Hosenstraße 20.