Finanzen : Neues Gesetz für Nutzung von Ebay, Airbnb & Co.: Darum könnten Sie bald Post vom Finanzamt bekommen

Neues Gesetz für Nutzung von Ebay, Airbnb & Co.: Darum könnten Sie bald Post vom Finanzamt bekommen

Trier Wer bei Ebay verkauft oder bei Airbnb vermietet, sollte wissen, dass das Finanzamt bald vieles automatisch erfährt. Wir erklären, wann Sie Steuern zahlen müssen – und wann nicht.

Die Jeans passt leider nicht mehr, ist aber sonst noch prima. Für die Katzentreppe gibt es seit dem Umzug keine Verwendung mehr. Und der alte Fernseher steht auch noch im Keller. Was macht man mit dem Krempel?

Verkaufen! Zum Beispiel auf Ebay-Kleinanzeigen. Dort kann man kostenlos Inserate schalten und findet mit etwas Glück schwuppdiwupp einen Käufer. Allerdings ist bei solchen Transaktionen seit kurzem Vorsicht geboten, wenn man nicht in die Steuerfalle tappen will.

Denn seit dem 1. Januar gilt das neue Plattformen-Steuertransparenzgesetz. Ebay, Ebay-Kleinanzeigen, Amazon, Airbnb, Uber und viele andere Portale sind seitdem verpflichtet, Einkünfte, die ihre Nutzer erzielen, automatisiert an das zuständige Finanzamt weiterzuleiten. So will der Staat Steuersündern auf die Schliche kommen – und wohl auch seine Einnahmen erhöhen. Dürfte mancher Verkäufer es doch bisher vorgezogen haben, das Finanzamt nicht einzuweihen.