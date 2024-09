Raumnotstand Trierer Eberhardschule: Die nächste Hiobsbotschaft wartet bereits

Alles sollte fast pünktlich fertig sein. Das war der Plan. Anfang vergangener Woche sollten Oberstufenschüler von Auguste-Viktoria- und Max-Planck-Gymnasium sechs Klassenräume in der ehemaligen Eberhardschule in der der Balduinstraße beziehen. Daraus wurde nichts, da einem Vertreter des Schulelternbeirats Schimmel in den Toiletten im Keller des mehr als 100 Jahre alten Hauses aufgefallen war. Was folgte, war die Sperrung des Gebäudes für den Schulbetrieb.