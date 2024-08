Nach Schimmelfund Trierer SPD will Aufklärung in Sachen Eberhardschule

Seit dem Frühjahr ruht die Gremienarbeit des Trierer Stadtrats. Mit dem Ende der Sommerferien beginnt nun wieder die Zeit der Sitzungen. Oft geht es darum, dass sich die nach der Kommunalwahl neu zusammengesetzten Gremien erst einmal finden. Bei der Sitzung des Schulträgerausschusses am Mittwoch, 4. September, 17 Uhr, Sitzungssaal am Augustinerhof, könnte es hingegen hoch hergehen. Wenn es nach dem Willen der SPD geht. Denn die möchte wissen, was es mit den Geschehnissen rund um sechs Klassenräume in der ehemaligen Eberhardschule auf sich hat.