Um Antworten wurde gebeten Eberhardschule: Wenn nur der Schimmel nicht gewesen wäre

Der Frust bei Schülern in Trier sitzt offensichtlich tief. „Die Situation an unseren Schulen ist katastrophal“, sagt Louis Seifer, stellvertretender Vorsitzender des Trierer Jugendparlaments, in der Sitzung des Schulträgerausschusses. „Es reicht mit dem Wegsehen, es reicht mit dem Schönreden, es reicht mit den leeren Versprechungen.“ Die Schüler hätten es satt, dass ihre Anliegen ignoriert und die Bedürfnisse schlichtweg missachtet würden. Das Thema Bildung genieße in der Stadt nicht genügend Priorität. Das zeige sich nicht nur bei der Eberhardschule, die nun doch nicht für den Oberstufenunterricht von Schülern des Max-Planck- und des Auguste-Viktoria-Gymnasiums genutzt werden kann. Das gelte unter anderem auch für die Toilettenanlage in der Moseltal Realschule plus in Ehrang oder die Integrierte Gesamtschule auf dem Wolfsberg.