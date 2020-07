Kunst : „Echo Kunst-Talk“ im Landesmuseum

Trier „Einfach ansprechen…!“ – so lautet die Devise beim „Echo Kunst-Talk“ für Individualbesucher am Sonntag, 12. Juli, 15 bis 17 Uhr, im Rheinischen Landesmuseum Trier in der Sonderausstellung „Echo – Die Aura der Antike.

