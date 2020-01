red : Ed Stevens in der Karlsmühle in Mertesdorf

Ed Stevens in der Karlsmühle in Mertesdorf

Mertesdorf Als „deutsche Stimme“ von Cat Stevens interpretiert Ed Stevens begeisternd und authentisch einen Auszug der schönsten Lieder eines der bedeutensten Singer-/Songwriter der 70er Jahre. Gemeinsam mit der Sängerin Petra Puhl bilden sie das Duo „Voices“.

Am Mittwoch, 8. Januar, 20 Uhr, sind die Musiker in der Karlsmühle in Mertesdorf zu Gast. Der Eintritt ist frei.