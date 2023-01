Vor dem Abriss : Feiern im Supermarkt – Im Edeka in Heiligkreuz gibt es eine Kunstausstellung und eine Abrockparty

Chefin Theresia Quint und Marktleiter Tim Heiner präsentieren im leergeräumten Markt in Heiligkreuz die Pläne für Kunstausstellung und Abrock-Party. Foto: Rainer Neubert

Trier-Heiligkreuz In dem leeren Supermarkt in Heiligkreuz geht es im Januar noch rund. Was geplant ist und was danach kommt.

Der Edeka-Markt in Heiligkreuz hatte am Silvestertag zum vorerst letzten Mal geöffnet. „Wir haben unsere Waren sehr gut abverkauft“, freut sich Geschäftsführerin Theresia Quint. Die Regale und Kühlgeräte in dem knapp 1000 Quadratmeter großen Verkaufsraum sind inzwischen komplett leer. „Wir haben vor der großen Strompreiserhöhung im Januar auch alle elektrischen Geräte abgeklemmt.“

Der Großteil des Interieurs wird in den nächsten Tagen verschwinden. Fast alle Kühlgeräte werden entsorgt, da sie wegen der darin enthaltenen Kühlflüssigkeiten nicht mehr anderswo verwendet werden dürfen. Lediglich die Bedientheke wird noch etwas länger stehen bleiben. „Darum haben uns die Künstler gebeten“, sagt die 52-Jährige und zeigt das rot-weiße Plakat für die Ausstellung „KK – Kunstkonsum“, die vom 21. bis 26. Januar in dem ehemaligen Supermarkt präsentiert wird.

Kunst im Supermarkt und Musik zum Abrocken

Der Trierer Ivan Summersky und sieben weitere Künstler aus ganz Deutschland zeigen (und verkaufen) dort eingängige zeitgenössische Kunst. Was darunter zu verstehen ist, kann auf der Homepage der Künstlergruppe unter www.wmtgallery.de angesehen werden. „Das sind alles junge Kerle, die verrückte Sachen machen“, freut sich die Chefin der Firmengruppe Quint. Der Kontakt sei über ihren Sohn Luis zustande gekommen.

Doch mit der Finissage am 26. Januar wird die 23-jährige Geschichte des Gebäudes an der Rotbachstraße noch nicht zu Ende sein. Denn am Samstag, 28. Januar, gibt es ab 19 Uhr noch eine musikalische „AbRock-Party“ im Abriss-Edeka mit der Band Pullman. Die verspricht eine Mischung von Blues, Grunge, Rock 'n' Rap. Tickets dafür gibt es ab dem 7. Januar für 10 Euro bei Edeka Quint in Feyen und Tarforst.

So soll der neue Edeka Quint in Heiligkreuz aussehen. Foto: Edeka Quint

Edeka wird Geschäft in Heiligkreuz abreißen

Und was kommt nach der Party? „Dann werden wir das Gebäude zum Monatsende an Edeka übergeben, die für den Abriss und den Neubau verantwortlich sind“, blickt Theresia Quint auf das vorläufige Ende des Marktes, in dem sie vor 23 Jahren auch erstmals eine Leitung übernommen hatte. Schon damals seien die Lagerräume viel zu klein gewesen, sagt sie und zeigt zum Beweis die tatsächlich kaum über die Größe einer Garage hinausreichenden Räumlichkeiten. Der Personalraum ist winzig.

Diese Mankos werden in dem geplanten Neubau ebenso beseitigt wie die zu geringe Verkaufsfläche. Der neue Markt wird 1600 Quadratmeter groß, plus 70 Quadratmeter Backshop mit Café, 380 Quadratmeter Nebenräume und 200 Quadratmeter Personalräume in einem Obergeschoss.

Größer und energieeffizienter: Der neue Edeka Quint in Heiligkreuz

Wie das alles bei der geplanten Neueröffnung in anderthalb Jahren aussehen soll, sehen Passanten bereits jetzt auf der Bespannung des Bauzauns, der das videoüberwachte Gelände seit Jahresbeginn umgibt. Auch die Bitte um die Treue der Stammkunden und der Hashtag #HK24 für Informationen in den sozialen Netzwerken ist dort zu finden. Marktleiter Tim Heimer will sich bis dahin fortbilden, ebenso wie viele der anderen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. „Entlassungen wird es keine geben, im Gegenteil“, verspricht Theresia Quint.

Der Neubau wird nach bisherigen Schätzung vier bis sechs Millionen Euro kosten, die Einrichtung durch die Firma Quint zusätzliche 2,5 Millionen. Dafür wird der neue Markt auch in Sachen Energieverbrauch zum Vorzeigeprojekt. Eine große Photovoltaikanlage kommt aufs Dach, modernste Technik wird die Kälte- und Wärme-Erzeugung garantieren, kombiniert mit der energieeffizienten Bauweise im KfW40-Standard.

