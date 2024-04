Geschäftsmann aus Saarburg expandiert Edeka Trier-West – Neuer Betreiber mit großen Ambitionen

Der junge Unternehmer aus Saarburg führt nun die Geschäfte des Lebensmittel-Supermarkts in Trier-West. Wie im Städtchen an der Saar wird dort ab sofort bei „Edeka Eble“ eingekauft. „Wir haben das Personal komplett übernommen“, sagt neue Chef. Was er dort baulich genau plant, will er aber noch nicht verraten. „Wir haben unseren Bauantrag eingereicht und warten auf die Genehmigung. Davor werde ich dazu nichts sagen.“ Immerhin so viel: Der aktuelle Markt sei inzwischen 18 Jahre alt.