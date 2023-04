Stabwechsel Managerin der Straßen geht in den Ruhestand

Trierweiler · Nach fast 25 Jahren an der Spitze des LBM Trier haben Wegbegleiter Edeltrud Bayer verabschiedet. Sie geht in den Ruhestrand. Ihr Nachfolger kennt die Straßen in den Landkreisen Trier-Saarburg und Bernkastel-Wittlich wie seine Westentasche.

13.04.2023, 14:35 Uhr

Edeltrud Bayer ist von Ministerin Daniela Schmitt als Leiterin des LBM Trier verabschiedet worden. Hans-Michael Bartnick übernimmt diese Aufgabe. Foto: TV/Harald Jansen

Von Harald Jansen Redaktion Trier

Sie ist einzigartig. Edeltrud Bayer ist die einzige Frau an der Spitze einer Dienststelle des Landesbetriebs Mobilität (LBM). Sie sei allein unter Wölfen gewesen, sagt einer der Redner bei ihrer Verabschiedung. Bayer habe es jedoch sehr gut verstanden, mit Fakten und Argumenten die Wölfe in die Knie zu zwingen.