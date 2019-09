Feiern : Edle Tropfen und Kulinarisches von Lachs bis Wurst

Thörnich Besucher des 33. Thörnicher Weinhöfefestes hatten beim Essen wie beim Verkosten von 150 Weinen die Qual der Wahl.

Besucher aus Hamburg, ebenfalls seit Jahren dabei in Thörnich, lieben abgesehen vom milden Klima der Mosel die Gemütlichkeit in den Betrieben. Gefeiert wird dort in schicken Vinotheken wie in schlichten Kelterhäusern sowie in Gärten oder unter Zeltdächern. Diesmal konnten sich Besucher durch Weinkarten mit insgesamt 150 verschiedenen Tropfen probieren. Darüber hinaus gab es wie im Weingut Gebrüder Ludwig Besonders zu verkosten: Frozen Rosé, ein Rosé-Sorbet mit Erdbeeren, und Rosanne auf Basis von Grapefrucht, Hibiskus und Perlwein. Entsprechend vielfältig präsentierten sich die Weingutsküchen mit Gerichten für jeden Geschmack: vom hausgebeizten Lachs auf Algensalat bis zur Currywurst und von Sauerbraten und Kartoffelklößen bis zu Antipasti, Linseneintopf oder „Kassler auf Teerdisch“ (Kartoffelpüree mit Sauerkraut). Sobald es dämmerte, wiesen ihnen Lichterketten und mehrere Livemusik-Bands den Weg zum nächsten Weingut, und am Sonntagnachmittag tanzte die Winzertanzgruppe Detzem mit Tänzerinnen und Tänzern auch aus Thörnich. Sie traten in allen teilnehmenden Betrieben auf. So auch bei Winzer Josef Longen, der von Anfang an dabei ist beim inzwischen 33. Weinhöfefest. Verglichen mit den ersten Jahren sei heute alles größer, sodass es für die Leute nun viel interessanter sei, „so von Weingut zu Weingut zu gehen“. Denn Thörnich punkte mit seinen kur­zen Wegen „auch bei nicht so schönem Wetter“ wie am Wochenende. „In Thörnich ist das Wetter immer gut“, stellte daher auch sein Kollege Karl Jürgen Thul fest. Und das auch dank eines abwechslungsreichen Programms mit Punkten wie Steillagenwanderungen über den Klettersteig Thörnicher Ritsch oder durch die Betriebe führende Erlebnisweinproben, begleitet von Hans Jonas und Vanessa Brockmüller.