2013 geschlossen Egbert-Grundschule Trier: Höhere Baukosten, verspäteter Abriss

Jetzt geht’s los, kündigte die Stadt vor rund einem Jahr den Beginn der Sanierung des Egbert-Schulgebäudes an. Von außen ist davon allerdings noch nichts zu sehen. Kein Abrissbagger, keine Baumaschinen, keine Arbeiter sind zugange auf dem parkähnlichen Grundstück in der Olewiger Straße, unmittelbar unterhalb des Amphitheaters. Das vergammelte Schulgebäude liegt weiter im Dornröschenschlaf, so scheint es zumindest.