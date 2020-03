Infrastruktur : Egbert-Schule: Kosten für Sanierung steigen weiter

Das marode Gebäude der Egbert-Grundschule in Trier-Ost ist seit 2013 wegen Baumängeln geschlossen. Foto: Rainer Neubert

Trier Die Sanierung der Egbert-Grundschule in Trier-Ost wird rund 4,9 Millionen Euro kosten. Das geht aus einer Beschlussvorlage hervor, die der städtische Schulträgerausschuss in seiner Sitzung am heutigen Mittwoch berät.

Das marode Schulgebäude ist seit 2013 wegen Baumängeln geschlossen. Dass der Schulstandort erhalten bleiben soll, hatte der Stadtrat 2016 mit 35 Ja- und 20 Nein-Stimmen beschlossen. Damals lagen die geschätzten Baukosten bei 2,7 Millionen Euro. Zu der aktuellen Sanierungssumme kommen voraussichtlich weitere Ausgaben: Die Generaldirektion Kulturelles Erbe hat die Auflage erlassen, dass die beiden westlich gelegenen Hauptzugänge des Amphitheaters aus römischer Zeit wieder „erlebbar“ gemacht werden müssen. Das sei die denkmalpflegerische Voraussetzung für die Genehmigung der Bauarbeiten in direkter Nähe des Unesco-Weltkulturerbes. Die Stadt hat Pläne für die Gestaltung der Amphitheaterzugänge in Auftrag gegeben. Wie viel die Umgestaltung kostet, steht noch nicht fest.

