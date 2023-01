Unweit des Trierer HBF : Aus Café Balduin wurde Palais am Balduinsbrunnen – Wofür die Räumlichkeiten nun genutzt werden

Falko Weiß vor einer Benefizveranstaltung im Palais am Balduinsbrunnen: der Koch kümmert sich bei den Events um das leibliche Wohl der Gäste. Foto: Amadeus Wolff

Trier Vor der Corona-Pandemie war es eine beliebte Adresse: das Café Balduin. Mittlerweile ist der tägliche gastronomische Betrieb Geschichte. Doch leer stehen die Räume nicht.

Ein Verein für Kinder- und Jugendhilfe und ein renommierter Koch. Auf den ersten Blick eine eher ungewöhnliche Kooperation, die in Zusammenarbeit Menschen in Notlagen unterstützt. Und zwar im Palais am Balduinsbrunnen: so heißt das ehemalige Café Balduin mittlerweile. Eine Tasse Kaffee für zwischendurch ist aber nicht mehr drin. Die Räumlichkeiten werden nämlich nur noch für spezielle Events geöffnet.

Möglich macht's die Zusammenarbeit zwischen dem im selben Gebäude ansässigen Kinder- und Jugendhilfeverein Palais e.V. und dem in der Region bekannten Koch Falko Weiß. Gemeinsam veranstalten sie das ganze Jahr über Benefizveranstaltungen.

So kam es zur Kooperation von Falko Weiß und dem Palais e.V.

Wie es dazu gekommen ist, berichtet Falko Weiß: „Während der Corona-Zeit musste eine Ferienfreizeit des Palais leider ausfallen. Eine gemeinsame Bekannte hat dann den Kontakt hergestellt. Und so sind die Kinder statt in die Freizeit zu fahren in meine Kochschule in Schweich gekommen.“ Danach reifte die Idee, auch künftig zusammenzuarbeiten.

Die gemeinsamen Benefizveranstaltungen erfreuen sich bei den Besuchern großer Beliebtheit. Besonders die sogenannte Weinzeit-Reihe. Bei dieser präsentiert sich jeweils ein regionaler Winzer. Christian Botzet, Pressereferent des Palais e.V., sagt: „Die Tickets für die Veranstaltungen des neuen Jahres waren bereits nach wenigen Minuten vergriffen.“ Am vergangenen Freitag war beispielsweise das Weingut Peter Lauer aus Ayl für eine Weinprobe zu Gast. „Wir hätten gut und gerne 250 Tickets verkaufen können, in den Raum passen aber leider nur 60 bis 70 Leute“, ergänzt er.

Info Der Palais e.V. Der Palais e.V. bietet Hilfen für Kinder, Jugendliche und Familien rund um die Themen Erziehung, Schule, Beruf und Freizeit. Die Arbeitsbereiche sind vielfältig und umfassen unter anderem Schulsozialarbeit, erzieherische Hilfen, Unterstützung beim Start oder bei der Rückkehr ins Berufsleben sowie verschiedene Freizeit- und Ferienangebote. Einige Angebote sind kostenpflichtig bzw. bedürfen der Bewilligung durch einen Kostenträger (zum Beispiel dem Jugendamt oder der Agentur für Arbeit), andere sind kostenlos und frei zugänglich. Der Verein ist als gemeinnützig anerkannt und Mitglied im Paritätischen Wohlfahrtsverband.

Zu den Weinzeiten wird jedoch nicht nur Wein serviert. Beim kulinarischen Wohl an den Abenden kommen Weiß und sein Team ins Spiel. Unterstützt werden sie von Palais-Mitarbeitern, die an den Abenden ehrenamtlich mithelfen. Auch den Winzern machen die Weinzeiten großen Spaß, weiß der Koch: „Viele von ihnen sind oft in ganz Deutschland unterwegs und eher weniger in der Region. Sie freuen sich über den Austausch mit dem interessierten Publikum. Dazu noch für eine gute Sache.“

Bingo-Abend: Bei den Gästen beliebt

Eine weitere beliebte Veranstaltungsreihe bei den Gästen sind Bingo-Abende. „Hier werden auch diejenigen angesprochen, die nicht zu den Weinfreunden zählen und eher eine ungezwungene Kneipen-Atmosphäre schätzen“, sagt Botzet. Auch Konzerte haben schon stattgefunden. So war beispielsweise Echo-Preisträger Roman Lob Gast im Palais am Balduinsbrunnen.

Der Erlös der Events fließt in den Palais-Sozialfonds. Dazu erklärt Botzet: „Der Palais-Sozialfonds hilft von uns betreuten Familien unbürokratisch und unkompliziert in Notlagen. Da ist die alleinerziehende Mutter, die unverschuldet mit der Miete im Rückstand ist oder die Familie, deren Kinder allesamt neue Winterjacken benötigen.“

Die Location ist jedoch nicht nur für die Benefizveranstaltungen geöffnet. Auch Privatpersonen können den Raum für eine Feier mit Catering mieten. Um dieses kümmert sich ebenfalls Weiß: „Es gibt in Trier nicht viele mietbare Räumlichkeiten mit dieser Lage. Man ist schnell in der Innenstadt und am Bahnhof. Dazu gibt es einen Innenhof, in dem etwa 120 Leute Platz finden.“