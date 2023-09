Speiselokal an der L151 ist Geschichte Osburg lässt früheres Gasthaus Bales abreißen – was passiert mit dem Areal?

Es war in den vergangenen Jahren ruhig geworden um das ehemalige Speiserestaurant Bales. Seit das beliebte Lokal an der L151 bei Osburg geschlossen wurde, ist es nicht weiter genutzt worden. Doch wer nun an der besagten Stelle vorbeifährt, sieht nichts mehr. Ein Bagger hat ganze Arbeit geleistet und das Gebäude dem Erdboden gleich gemacht.