Gemeinschaft : „Ehrang leuchtet weiter“ - Ein Stadtteil steht zusammen

Trier-Ehrang Ein Jahr nach der verheerenden Zerstörung der Flutkatastrophe feiern die Ehranger ihren Zusammenhalt. Drei Tage lang wurde unter dem Motto „Ehrang leuchtet weiter“ gefeiert, erinnert und Hoffnung gespendet. Was die Betroffenen noch heute bewegt und was in Ehrang zukünftig geplant ist.

Von Andreas Sommer

„Es war eine sehr herausfordernde Zeit“, so beschreibt Quartiersmanagerin Melanie Bergweiler die letzten 365 Tage seit die Kyll in Ehrang über die Ufer trat und fast den gesamten Stadtteil unter Wasser setzte. Viele Menschen verloren ihr gesamtes Hab und Gut. „Wir haben hier in Ehrang aber auch einen sehr großen Zusammenhalt zwischen den Menschen sehen und erleben können“, beschreibt Melanie Bergweiler das, was hier an Zwischenmenschlichen Beziehungen sichtbar wurde.

Für viele der hier lebenden Menschen ist der Wiederaufbau abgeschlossen, sie konnten inzwischen zurück in ihre Wohnungen. Doch für einige Anwohner, deren Häuser so stark beschädigt wurden, das noch heute, ein Jahr nach der Flutkatastrophe, der Abriss droht, sieht die Welt ganz anders aus.

Felix Elzer beschreibt das Schicksal, das seiner Mutter wiederfuhr. Das dreistöckige Einfamilienhaus der 57-Jährigen wurde durch das Hochwasser so stark beschädigt, das heute noch nicht geklärt ist, ob es abgerissen werden muss. Ein Jahr nach der Flut besteht für die Familie immer noch große Ungewissheit, ob sie jemals wieder in ihr Heim zurückkehren können.

„Das Erdgeschoss stand komplett unter Wasser. Zwischenzeitlich stattgefundene Baumaßnahmen wurden gestoppt, nun muss ein Gutachter klären, ob das Gebäude noch zu retten ist. Man hat nur noch Kopfschmerzen durch die vielen Termine und Gutachten“, beschreibt Felix Elzer seine Situation.

Er erhofft sich schnellere Entscheidungen durch die Behörden, damit viele Menschen nicht mehr so stark in Ungewissheit leben müssen und wieder eine klare Perspektive bekommen.

Wie wichtig es ist, das Betroffene eine klare Perspektive bekommen und sich untereinander austauschen können, weiß auch Melanie Bergweiler und unterstreicht die Wichtigkeit der Gedenkveranstaltung zum Jahrestag der Flut.

„An diesem Wochenende steht die Begegnung im Vordergrund. Menschen sollen untereinander ins Gespräch kommen und erleben, das hier in Ehrang niemand alleine stehen muss. Es ist wunderbar, dass wir hier die Gelegenheit haben, einfach ungezwungen zusammenzukommen, um nach vorne zu blicken und zu sagen, wir schaffen das alles zusammen und haben Mut und Hoffnung“.

Mit der Veranstaltung „Ehrang leuchtet weiter“ soll direkt an das Lichterfest „Ehrang leuchtet“ vom letzten Jahr angeknüpft werden, um den Menschen Mut, Zuversicht und Hoffnung mit auf den Weg geben zu können. Viele Ehranger nutzen die Gelegenheit des ungezwungenen Beisammenseins. Ein vielfältiges Musikprogramm mit der Bigband „Quant“ und ein buntes Familienprogramm sorgten für die richtige Unterhaltung für Groß und Klein.

Künftig soll gemeinsam mit der Stadt Trier, der AG Image und dem Quratiersmanagement ein Kyllflut-Rundweg geschaffen werden.

An 17 Standorten entlang eines Rundweges im alten, historischen Ortskern von Ehrang sollen interessierte Besucher mittels QR-Code Bilder auf dem Handy angezeigt bekommen, auf denen zu sehen ist, welche Schäden durch das Hochwasser entstanden sind und wie es hier in Ehrang ausgesehen hat, als die Kyll acht Meter über ihrem normalen Pegel stand. „Das Bild, das sich einem hier bot, kann man sich überhaupt nicht vorstellen, wenn man nicht selber vor Ort war. Es war vor einem Jahr einfach unfassbar, was hier passiert ist“, sagt Quartiersmanagerin Melanie Bergweiler.

Künftig soll der Rundweg dann noch über den historischen Ortskern hinaus bis in die Merowingerstraße erweitert werden, an dessen Gebäude sich dann ebenfalls QR-Codes finden lassen.