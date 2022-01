Kommentar : Nicht zumutbar und menschenverachtend

Trier Hochwasseropfer in Trier-Ehrang sollen nun doch Sanierungsbeiträge zahlen. Stadt und Land begründen das mit gesetzlichen Vorgaben. Warum das in diesem Fall nicht geht, kommentiert TV-Chefreporter Rainer Neubert.

Im ganzen Stadtgebiet sind in den vergangenen Jahren die Grundstückswerte förmlich explodiert. Nur in Ehrang war das nicht so. Zehn Jahre lang wurde dort verhandelt, gebaut, saniert. Neue Wege und Plätze wurden im Altort angelegt, historische Bezüge aus der Zeit des Stadtrechts in Szene gesetzt. Doch zwei Tage im Juli 2021 genügten, um den Aufschwung in der Flut zu ertränken.