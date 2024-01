Sperrung der B 422 Gefahr für Leib und Leben: Bäume zwischen Ehrang und Kordel werden gefällt

Trier/ Kordel · Bis 1. März dürfen Bäume und Sträucher entlang von Straßen gefällt beziehungsweise gekappt werden. Eine größere Fällaktion steht nun an der B 422 an. Forstamtsleiter Gundolf Bartmann erklärt, was passieren wird.

05.01.2024 , 06:41 Uhr

Entlang der Straßen werden derzeit wieder Bäume gefällt. Foto: dpa/Tobias Hase

Von Harald Jansen Redaktion Trier

Und plötzlich sind sie weg. Im Winter werden entlang der Straßen gefühlt auf vielen Kilometern Bäume abgeholzt. Muss das sein? Forstamtsleiter Gundolf Bartmann sagt: „Ja“. Hitze, Dürre und Schädlingsbefall der vergangenen Extremsommer hätten den heimischen Wäldern arg zugesetzt. „Mangelnde Standsicherheit sowie drohender Ast- und Kronenbruch stellen eine zunehmende Gefahr dar.“ In den Forstämtern der Region Trier müssten deshalb noch in diesem Winter verstärkt insbesondere entlang von Straßen vertrocknete und kranke Bäume gefällt werden.