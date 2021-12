Ehrang-Quint : Ehranger haben alle Register gegen Krankenhausschließung gezogen

Ehrang-Quint Der Ortsbeirat Ehrang-Quint geht auf die Barrikaden und verabschiedet eine Resolution. Geplant sind eine Petition und eine Demo.

Von Friedhelm Knopp

Was Aufsichtsrat und Klinikleitung des Trierer Mutterhauses vor einer Woche verkündeten, gleicht einem Stich ins Wespennest: Das von der Juli-Flut schwer beschädigte Ehranger Marienkrankenhaus soll nicht wieder geöffnet werden. Stattdessen, so der Träger, könnten aus den Mitteln der staatlichen Fluthilfe die Trierer Kliniken des Mutterhauses ausgebaut werden. So ließe sich der Verlust der Ehranger Krankenhausbetten kompensieren und das Personal auf die Trierer Häuser verteilen. Gestern bekräftigte der Krankenhausträger seine Entscheidung als „unumkehrbar“. Die Folge war ein Aufschrei, nicht nur in Ehrang-Quint, sondern in den gesamten Orten des Kreises Trier-Saarburg an der nördlichen Trierer Peripherie und sogar bis in den Nachbarkreis Bernkastel-Wittlich (wir berichteten). Der Ortsbeirat Ehrang-Quint konterte mit einer Resolution. Geplant ist zudem eine Unterschriftensammlung für eine Petition in Mainz und auch rechtliche Schritte werden nicht ausgeschlossen.

Der heftigste Widerstand gegen die quasi Abrissentscheidung regt sich natürlich im betroffenen Trierer Stadtteil Ehrang-Quint. Es geht dort nicht nur um den möglichen Verlust eines wichtigen Bestandteils der Infrastruktur. Diese Klinik ist auch ein Teil der örtlichen Identität – da spielen die Emotionen mit.

Info Vertragliche Pflicht der Stadt Trier Ratsmitglied Björn Hortt hat in alte, aber noch gültige Vertragswerke geschaut und folgendes festgestellt: Die ehemalige eigenständige Gemeinde Ehrang-Pfalzel wurde bei der Gebietsreform von 1969 aufgelöst und in die Stadt Trier eingegliedert. Die erforderlichen Modalitäten regelt ein im Mai 1969 abgeschlossener Auflösungsvertrag. In Paragraf 12, Absatz 4 steht: Die Stadt Trier wird das Krankenhaus Ehrang in gleichem Umfang unterstützen, wie dies durch die Gemeinde Ehrang-Pfalzel und den Landkreis geschehen ist. (Anmerkung: Vor der Eingemeindung gehörte die damalige Gemeinde Ehrang-Pfalzel zum ehemaligen Landkreis Trier). Die Schließung des Krankenhauses könnte also eine Änderung des Vertragsinhaltes beinhalten. Und dazu heißt es in Paragraf 17: Auf Vorschlag oder mit Zustimmung des Ortsbeirates kann die Stadt den Vertragsinhalt ändern. Die Änderung bedarf der Zustimmung der Bezirksregierung (Anmerkung: heute die Aufsichts- und Dienstleitungsdirektion).

Diese Woche hat sich der Ortsbeirat Ehrang-Quint intensiv in das Thema „gekniet“. Die Stimmung der jüngsten Sitzung war „geladen“ wie nie zuvor und auf Streit gebürstet. Präsentiert wurde ein umfassender Resolutionsentwurf, in dem der Beirat den Erhalt des Hauses fordert. Um es vorwegzunehmen, alle Fraktionen stimmten für die Resolution, die in der Sitzung noch einige Ergänzungen erhielt.

Alle Diskussionsbeiträge dazu waren geprägt von Unverständnis und heftiger Kritik über die Entscheidung aus Trier. Ortsvorsteher Berti Adams: „Ich erfuhr davon am vergangenen Freitagabend per Telefon. Ein Schockanruf! Bis September schien der Wiederaufbau des Hauses beschlossene Sache, dann kam diese Bombe.“ Ratsmitglied Hans-Peter Kirchen (Grüne): „Durch seine Lage hat im Katastrophenfall kein Krankenhaus an der Trierer Peripherie an so eine Bedeutung für die umliegenden Orte wie Ehrang. Aber das Mutterhaus hat aus wirtschaftlicher Sicht einen Auszugsgrund gesucht und ihn von der Flut bekommen.“ Berti Adams: „Am meisten an der offiziellen Mitteilung des Mutterhauses hat mich gestört, was da zwischen den Zeilen stand.“ Das habe geklungen wie „wir verwenden das Geld für den Wiederaufbau von der Flut zerstörter Gebäude lieber für Neubauten in Trier“. Dies entspreche aber nicht der Zweckgebundenheit der Wiederaufbauhilfe für flutgeschädigte Objekte.

Stark angezweifelt wurden auch die vom Mutterhaus genannten, zu hohen Kosten für den Wiederaufbau. Hans-Rudolf Krause (UBT): „Die Zimmer in den oberen Stockwerken sind völlig unbeschädigt. Es wäre kein Großes, erst die Energieversorgung wieder herzustellen anstatt das Augenmerk zunächst auf die zerstörte medizinische High-Tech-Einrichtung im Keller zu richten.“ Nach zahlreichen ähnlichen Beiträgen brachte Ratsmitglied Björn Hortt noch einen Passus aus dem Eingemeindungsvertrag von 1969 vor. Damals wurden Ehrang und Quint zu Trierer Stadtteilen und erhielten vertraglich zugesicherte Bestandsgarantien (siehe Infobox).

In der einstimmig verabschiedeten Resolution wird zunächst eine Reihe von sachlichen Gründen aufgeführt, die für den Erhalt des Hauses sprechen. Dabei ganz vorne: Das Krankenhaus Ehrang ist die einzige Trierer Klinik auf der westlichen Moselseite. Die Anfahrtszeit für einen Krankentransport in die Trierer Innenstadt dauert mindestens 15 Minuten. Außerdem hat das Ehranger Krankenhaus einen Einzugsbereich weit über die Stadtgrenze hinaus. Die Schließung betrifft die Bewohner der Verbandsgemeinden Trier-Land, Schweich, Wittlich-Land, Speicher, Ruwer und der Stadt Trier. Diese Klinik ist für unsere Region genauso unverzichtbar wie die Krankenhäuser in Hermeskeil und Saarburg.

Weiter heißt es: „Wir verweisen darauf, dass Mittel aus der 30-Milliarden-Fluthilfe des Staates ausschließlich verwendet werden dürfen, um zerstörte Infrastruktur wieder aufzubauen, aber nicht, um von der Flut verschonte Häuser auszubauen.“