Freizeit : Ehranger Markt lockt mit viel Musik, Kirmesplatz und Feuerwerk

Hält sich das Wetter, wird beim Ehranger Markt am Wochenende wohl wieder richtig viel los sein - so, wie auf unserem Archivbild von der Veranstaltung im Jahr 2017. Foto: h_st <h_st@volksfreund.de>

Trier-Ehrang Der Ehranger Markt zeigt seit Jahren, dass die Mitglieder der Gemeinschaft Ehranger Ortsvereine (GEOV) gut zusammenarbeiten und das Fest zu einem der größten Veranstaltungen des Trierer Lands gestalten.

Unter der Schirmherrschaft von Jörg Kremp (Gebietsleiter der Schwäbisch Hall) und unter der Leitung des GEOV-Vorsitzenden Oliver Irmen werden die Gäste am Samstag, 31. August, um 17.30 Uhr bei der Eröffnung mit Fassanstich auf der Gewerbeverein-Bühne am Kreisel begrüßt. Ab 20 Uhr spielt die Band The Mules, parallel unterhalten auf der Blaumann Bühne am Peter-Roth-Platz First Man on Mars.