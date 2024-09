Brauchtum Buntes Kirmestreiben und reichlich Bühnenprogramm in Trier-Ehrang (Fotos)

Mit dem traditionellen Fassanstich startete Schirmherr Thomas Müller den Ehranger Markt am frühen Samstagabend. Bevor er zur Tat schritt, warnte er das Publikum, das sich bereits erwartungsfroh vor der Bühne versammelt hatte: „Ein Fass­anstich und ich, das ist eine schwierige Kombination. Ihr geht alle besser einmal 40 bis 50 Meter zurück.“ Am Ende lief jedoch alles glatt, und nach ein paar kräftigen Schlägen floss das „flüssige Gold“ – wie es Oliver Irmen, Vorsitzender der Gemeinschaft Ehranger Ortsvereine (GEOV), nannte. Das Bier teilten die Verantwortlichen mit einigen durstigen Besuchern, die sich schnell in einer Reihe vor der Bühne aufstellten.