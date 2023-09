Brauchtum „Märktschie“ eröffnet: Ehranger Traditionsfest startet bei Sonnenschein

Trier-Ehrang · Mit viel Musik und jeder Menge guter Laune begannen am Samstag in Trier die Ehranger Markttage, die noch bis Dienstag dauern. Neben traditionellen kulinarischen Höhepunkten gab es in diesem Jahr erstmals den symbolträchtigen „Ehranger Erdnagel“ als Solidaritäts-Pin.

03.09.2023, 14:00 Uhr

Von Andreas Sommer

Er gilt als eines der ältesten Volksfeste in der Region: der Ehranger Markt oder – wie die Einheimischen ihn liebevoll nennen – „et Märktschie“. In seiner zweiten Auflage nach der Corona-Pause und der Hochwasserkatastrophe bot der Ehranger Markt wieder vier Tage lang ein buntes Programm mit allerlei musikalischen und kulinarischen Höhepunkten. Am Samstag eröffnete Schirmherr Heinz Roth das Fest mit dem traditionellen Fass­anstich. Hier geht es zur Bilderstrecke: Start der Ehranger Markttage 2023